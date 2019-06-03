تدريب للإسعافات الأولية في محيط الاعتصام

جدير بالذكر أن عيادة الهلال الاحمر السوداني قد افتتحت بمحيط منطقة الاعتصام بالخرطوم منذ السابع من ابريل الماضي فقد شاركت بفاعلية في معالجة وإخلاء المئات من المصابين خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة سيما احداث الثامن من رمضان الجاري.
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