خطاب لإتحاد الكرة يثير سخرية أندية الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أثارت خطوة اتحاد كرة القدم السوداني بإرسال خطابات للأندية لإخطارها بموعد إنطلاقة منافسة الدوري الممتاز السخرية لجهة أنّها مكتوبة بخط اليد دون طباعتها. وقال الأمين العام لنادي الأهلي مروي محي الدين علي في تصريحٍ مقتضب لـ”باج نيوز” إنّ اتحاد الكرة غير محترم حتى يحترم أنديته. وأضاف” الخطابات بصورة جادة استعصت على اتحاد الكرة فهل يستطيع أنّ يدير منافسة كالدوري الممتاز”. Advertisements والأسبوع المنصرم، وجّه رئيس الاتحاد كمال شداد اللجنة المنظمّة بإصدار برمجة منافسة الدوري الممتاز، في الوقت الذي أعلنت فيه أندية الممتاز رفضها اللعب بصورة نهائية. يشار إلى أنّ الاتحاد العام لكرة القدم كان قد أعلن عن انطلاقة الدوري الممتاز لمرحلتي النخبة والتحدي في التاسع من يونيو الجاري.

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