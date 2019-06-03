التجارة بالجزيرة تعلن توزيع ما يكفي المخابز حصتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت نقطة التجارة بولاية الجزيرة عن توزيع”9″ ألف جوال للمخابز وذلك اليوم”الأحد”، كاشفةً عن تأثر الولاية بحصة الدقيق بسبب قطوعات الكهرباء، في وقتٍ يتراوح فيه الإمداد اليومي من الدقيق ما بين”8″ إلى”9500″ جوال.

وقالت مديرة إدارة التجارة ونقطة الجزيرة التجارية هدى عباس إنّ احتياجات المخابز من الغاز تمّ توفيرها بالتعاون مع إدارة البترول بالولاية.

وأثنت هدى على جهود الإدارة في توفير المخزون الاستراتيجي بالولاية لسد حاجة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.