“إبراهومة” يتلقى رسالة جديدة من إدارة هلال الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أمنّ نادي هلال الأبيض على استمرار إبراهيم حسين مدربًا للفريق في المرحلة المقبلة، بعد النجاح الكبير مؤخرًا.

وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ رئيس النادي الجديد الضو مرجان طالب”إبراهومة” بالعمل على قيادة الفريق للتمثيل الخارجي، واعدًا بتذليل كلّ الصعاب.

وكان المدرب الشهير بـ”الديسكو” قد غادر منصبه في هلال الأبيض العام الماضي قبل أنّ يعود مع بداية الموسم.

ويتواجد هلال الأبيض في مجموعة النخبة بالدوري الممتاز.