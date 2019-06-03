من أقوالي !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> مقولة أولى…

> لا تحدثني عن الدين..

> دعني أراه في أفعالك..

> مقولة ثانية…

> قال منصور خالد إن غالب ساسة بلادنا انتهازيون… وبلا أخلاق..

> الآن أدركت كم كان مؤدباً..

> مقولة ثالثة…

> بقدر ما تحتشم المرأة… تزداد جمالاً..

> وبقدر ما تتعرى… تزداد ابتذالاً..

> مقولة رابعة…

> أعلمني من تصادق من الناس أقول لك من أنت..

> وأعلمني من يصادق رئيس بلدك من الرؤساء أقول لك من هو..

> مقولة خامسة…

> لا يغتر بتهافت الناس عليه – وهو ذو مال – إلا جاهل..

> ولا يغتر بهتاف الناس له – وهو ذو منصب – إلا أجهل..

> وما أوثق الصلة بين الهتاف والتهافت..

> مقولة سادسة…

> ليس قوياً من ينتهج منطق القوة..

> وإنما القوي من ينتهج قوة المنطق..

> مقولة سابعة…

> ثلاثة لا تصدقهم :

> من يُحدثك وهو يُكثر – بلا داعٍ – من الحلف والقسم..

> ومن يحدثك وهو يتجنب النظر إلى عينيك..

> ومن يحدثك وهو يستهل حديثه بمفردة حقيقةً، بالتنوين..

> مقولة ثامنة…

> من يفرح بمنصب سياسي فقد أضاع المنصب..

> ومن يستسهل قيم الدين- والأخلا – من أجل البقاء فيه فقد أضاع نفسه..

> وكم من بلادٍ ضاعت بسبب مثل هذا الفرح… والاستسهال..

> وكذلك….. أنظمة..

> مقولة تاسعة…

> تجنب المرأة التي لا تتجنب الرجال، حياءً..

> فالحياء ساتر أنثوي، إن انهار انكشفت عورات المرأة الخُلقية..

> مقولة عاشرة…

> الديمقراطية أفضل ما بلغته تجارب البشر السياسية..

> ويكفي دليلاً على ذلك أن الرئيس فيها لا يخشى غدراً… ولا ثورةً… ولا انقلاباً..

> ولا يخشى يوم الحساب، الدنيوي..

> مقولة حادية عشرة…

> من يهنأ بالنوم هو من ضميره مستيقظ..

> وقد يهنأ بالنوم-أيضاً- من ضميره نائمٌ، جداً..

> مقولة ثانية عشرة…

> الرجل يكون رقيقاً للغاية مع المرأة..

> متى ما كانت غير زوجته..

> مقولة ثالثة عشرة…

> نظلم الحمار حين نصفه بالغباء..

> فالغبي-حقاً- هو الإنسان الذي يصر على تكرار تجاربه الفاشلة..

> ثم لا يتعلم منها كالحمار..

> مقولة رابعة عشرة…

> تنتصر إسرائيل على حكام العرب سلماً… هذه الأيام..

> بعد أن كانت قد انتصرت عليهم حرباً..

> أما هم فلا يجيدون الانتصار سوى على عدوٍّ واحد..

> شعوبهم..

> مقولة خامسة عشرة…

> العسكري في العالم الثالث لا يصلح للسياسة..

> فهو قبل تولى السلطة عبر انقلاب عسكري-طبعاً- يطيع رؤساءه دونما تفكير..

> وبعد أن يتولاها يريد من الشعب أن يطيعه دونما تفكير..

> ويضحى من ألد أعدائه التفكير..

> مقولة سادسة عشرة…

> عبارة الرئيس السابق لا مكان لها من الإعراب السياسي بعالمنا الشمولي..

> فإما مخلوعٌ هو..

> وإما مات وهو على كرسي السلطة..

> وإما في السجن !!.