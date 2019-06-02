شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً ملحوظاً في السوق الموازي. ووصل سعر الدولار إلى (62) جنيهاً في وقت بلغ فيه سعر الدولار خلال الأيام الماضية (64) جنيهاً، ووصل سعر البيع عن طريق الإجراءات المصرفية إلى (72.5) جنيه. وفي المقابل تراجع سعر الريال السعودي إلى (15) جنيهاً للبيع النقد، فيما بلغ سعره عن طريق الإجراءات المصرفية (19) جنيهاً. وقال متعاملون في السوق الموازي، إن الانخفاض يجئ لضعف الطلب على الدولار، لا سيما من المستوردين والشركات في الوقت الراهن. وشهدت أسعار العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية ارتفاعاً كبيراً بسبب موسم العمرة وزيادة الطلب من التجار لتوفير احتياجات العيد. المادة السابقة لعبة الورق التي حرقت علي عثمان.. بقلم جمال علي حسن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.