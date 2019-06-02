قطر تعلن تحفظها على بياني القمتين العربية والخليجية… لهذه الأسباب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أن بلاده تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل تلفزيون العربي عن آل ثاني، مساء اليوم الأحد، قوله “قطر تتحفظ على بياني القمتين لأن بعض بنودهما يتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة”.

وأضاف آل ثاني “بيانا القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور فيهما”، متابعا “قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كفلسطين والحرب في ليبيا واليمن”.

وتابع آل ثاني “كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران”.