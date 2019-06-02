الدعم السريع تمنع وقفة احتجاجية لصحفيين ضد إغلاق مكتب “الجزيرة”

التاريخ: 02-يونيو-2019
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منعت قوات الدعم السريع السودانية، الأحد، وقفة احتجاجية لـ”شبكة الصحفيين السودانيين”، بالعاصمة الخرطوم؛ رفضًا لإغلاق مكتب قناة “الجزيرة” القَطرية، وسحب تراخيص المرسلين.
وتوجه العشرات من الصحفيين من “شبكة الصحفيين السودانيين” إلى مقر مكتب قناة “الجزيرة” الفضائية بالخرطوم؛ لكن قوات الدعم السريع، اعترضت طريقهم، وأمرتهم بمغادرة المكان، حسب مراسل الأناضول.
وتوجه موكب الصحفيين، إلى ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وأقام مخاطبة جماهيرية، حضرها المئات من المعتصمين.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري بهذا الشأن من المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل أبريل/نيسان الماضي.
وأغلقت السلطات السودانية، الخميس، مكتب قناة “الجزيرة” الفضائية بالخرطوم، وسحبت تراخيص المراسلين فيه، حسب ما أفادت القناة.
ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم منذ إبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وأخفق كل من المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير” بالسودان، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم قوى “التغيير” (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات)، المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، فيما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها، في الفترة الانتقالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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