تدريب للإسعافات الأولية في محيط الاعتصام

التاريخ: 02-يونيو-2019
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نظمت جمعية الهلال الاحمر السوداني دورات تدريبية في برنامج الإسعافات الأولية والإخلاء الميداني بالتركيز على الإصابات الناجمة جراء الأعيرة النارية والاغماءات والإنعاش الرئوي للأطباء ومتطوعي وقادة الكشافة البحرية وعدد من شباب المتاريس لكونهم الأقرب للأحداث ،وتأتي الدورات بالتنسيق مع لجنة الاطباء المركزية .
جدير بالذكر أن عيادة الهلال الاحمر السوداني قد افتتحت بمحيط منطقة الاعتصام بالخرطوم منذ السابع من ابريل الماضي وبحسب سونا فقد شاركت بفاعلية في معالجة وإخلاء المئات من المصابين خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة سيما احداث الثامن من رمضان الجاري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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