تجمع المهنيين يطلق نداء عاجل لتسيير المواكب ودعم المعتصمين والمبيت بأرض الاعتصام

أطلق تجمع المهنيين نداء عاجلا فجر اليوم الأحد دعا فيه المواطنين لتسيير المواكب ودعم المعتصمين والمبيت بأرض الاعتصام لتأكيد الالتزام بالثورة، وفقا لبيانه.

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ووصف الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وأمام حاميات وفرق الجيش بالأقاليم بأنه “صمام أمان ثورتنا ورئتها التي تتنفس بها والضامن لاستبسالنا وتحقيق أهداف الثورة”.

وبحسب الجزيرة كان تجمع المهنيين قد قال في وقت سابق إن هناك مخططا للمجلس العسكري بغرض فض اعتصام القيادة العامة بالقوة، معتبرا أن استخدام الرصاص الحي يمهد لارتكاب مجزرة بغرض فض الاعتصام.

واتهم التجمعُ المجلسَ العسكري بممارسة الإلهاء بالمفاوضات للتغطية على نيته فض الاعتصام، وقال إن إيقاف بث بعض القنوات ومنعها من دخول ميدان الاعتصام يمثل تهديدا للميدان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)