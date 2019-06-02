ماجر: يحق لصلاح التتويج بالكرة الذهبية حتى لو كان منافسه ميسي

هنأ رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية النجم المصري محمد صلاح بعدما نجح في قيادة ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بهدفين نظيفين أمس السبت.

وسجل صلاح -الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الثانية من المباراة من ركلة جزاء- ليصبح اللاعب العربي الثاني الذي يخوض المباراة النهائية بدوري الأبطال ويتوج باللقب بعد الجزائري ماجر الذي حقق نفس الإنجاز مع بورتو البرتغالي عام 1987. علما أن المغربي أشرف حكيمي توج باللقب مع ريال مدريد لكنه لم يخض المباراة النهائية.

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وحسب الجزيرة قال ماجر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد “أهنئ محمد صلاح على تتويجه باللقب، كما أهنئ الشعب المصري على هذا الفوز المستحق الذي يعد إنجازا للكرة المصرية أيضا.. قد يقول البعض إن صلاح سجل هدفا من ركلة جزاء، لكن هذا لا ينقص أبدا من قيمة دور هذا اللاعب فيما حققه ليفربول”.

وأضاف “لست أنانيا وأقولها بصراحة وقناعة أنا سعيد جدا لما حققه صلاح، لأنه لاعب مميز جدا ومجتهد. الكرة العربية انتظرت 32 سنة لتحرز لقب دوري أبطال أوروبا، تحقيق هذا الهدف استغرق وقتا طويلا، لأن العرب يملكون المواهب والمهارات ليكونوا في أعلى مستوى”.

وأكد ماجر أنه يحق لصلاح التطلع لنيل الكرة الذهبية بغض النظر عن أدائه مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو/حزيران الحالي إلى 19 يوليو/تموز المقبل.

واستطرد “كان يمكن لي أن أتوج بالكرة الذهبية بعد الإنجاز الذي حققته مع بورتو، لكن قوانين الجائزة التي كانت تقتصر حصرا على اللاعبين الأوروبيين حرمتني من ذلك، اليوم القوانين تغيرت، ومن حق صلاح أن يتطلع للتتويج بالكرة الذهبية حتى لو كان منافسه ليونيل ميسي الذي أصفه بعبقري كرة القدم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)