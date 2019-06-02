عاملون بالطاقة الذرية يكشفون حقيقة الاعتداء على الهيئة

أكد تجمع العاملين بهيئة الطاقة الذرية السودانية، أنه تم تهشيم نافذة معمل الورشة الإلكترونية التابع للهيئة ليلا وهو غير ذي صلة بالمواد المشعة، وكذلك كانت هناك محاولات لكسر بعض الأقفال وتم التصدي للمعتدين بواسطة أحد أفراد الشرطة التي تحرس المبنى، وكشفت أن المعتدين عندما داهمهم فرد الشرطة ذكروا له بأنهم قوات نظامية ما يشير إلى إمكانية أن يكون الحادث مدبرًا.

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وقال التجمع في بيان أمس،بحسب الجريدة إنه ورد في المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري أمس الأول تعرض مباني هيئة الطاقة الذرية السودانية لاعتداء ما قد يعرض صحة المواطنين بشكل عام لمخاطر الإشعاع، واعتبر التجمع هذه الإفادة تقدح في مهنية العاملين بالهيئة وأنها لا تخلو من غرض ويرفضونها جملة وتفصيلا، مؤكدًا التزامهم بأعلى معايير الأمن والأمان في جميع المؤسسات المستخدمة للإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، وأنها مؤسسة رائدة في هذا المجال حيث إنها المروج الرئيس في البلاد لجميع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وبموجب تعهداتها الدولية والتزاماتها الوطنية لا يمكن أن تعبث بالأمن والسلامة على المستوى الوطني والدولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)