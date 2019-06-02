عقار: الحركة ستعمل بجناحين حتى إنهاء الحرب وتحقيق السلام

كشف رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار، أن الحركة ستعمل بجناحين إلى حين حل قضية إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والعادل، وأكد دعم الحركة الشعبية للشعب السوداني في ثورته السلمية حتى تحقق أهدافها في السلام العادل والديمقراطية الكاملة.

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وبحسب الجريدة قال إعلام الحركة أمس إن عقار أعاد أيضا تشكيل هيئة أركان الجيش الشعبي وقام بترقية عدد من الضباط من مختلف الرتب وفقًا للمواعيد الزمنية التي تقضيها لوائح الجيش الشعبي، ووجه خلال مخاطبة جيش الحركة في معسكر (أولو) بالالتزام بوقف كل الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار المعلن في كل الجبهات، وأضاف: “يجب علينا الاستعداد لدخول مرحلة جديدة في تاريخ السودان الخالي من الحروب والفساد والاستبداد”.

وأوضح أن السودان شهد مرحلة جديدة والبشير ونظامه قد سقطا، وأكد أن الحركة جزء من قوى الحرية والتغيير وملتزمة به وأنها مشاركة في الثورة منذ بداياتها وحتى الآن، وشدد على أهمية الوصول لاتفاق سريع في القضايا العالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ليفتح بدوره الباب أمام عملية التحول وتكوين حكومة مدنية بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)