الأمم المتحدة تطالب باستئناف مفاوضات نقل السلطة

التاريخ: 02-يونيو-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة طالبت الأمم المتحدة المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير باستئناف مفاوضات تسليم السلطة إلى المدنيين. Advertisements ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان بحسب الجريدة ، المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير لاستئناف المفاوضات والتوصل سريعًا لاتفاق لتسليم السلطة لحكومة انتقالية تحت قيادة مدنية. وأضاف غوتيريش في بيانه، أنه يجب على كل الأطراف أن تختتم المفاوضات حول تسليم السلطة لحكومة انتقالية بقيادة مدنيين في أقرب وقت ممكن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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