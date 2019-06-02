التحالف العربي يدمر دبابة و3 عربات للحوثيين في غارات بالضالع

دمرت غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي، آليات عسكرية ثقيلة تابعة للحوثيين في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات لجماعة "أنصار الله" في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع.

وبحسبما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة و3 عربات، إضافة إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وقال التحالف إن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني، مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

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وأشار إلى أن العملية تهدف إلى تحييد قدرات الحوثيين على تنفيذ الأعمال "العدائية والإرهابية"، داعيا المدنيين في محافظة الضالع إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وشدد التحالف على أن جهوده مستمرة في مجال "مكافحة التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وتقود السعودية منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على بعض المحافظات اليمنية، منها العاصمة صنعاء، منذ 2014.