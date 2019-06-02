الكونغرس: المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات للسودان الا بعد تشكيل حكومة

قال نائبان ديمقراطي وجمهوري رئيسا لجنتين نافذتين بالكونغرس؛ في تصريح صحافي اليوم الاحد أن الولايات المتحدة وغيرها من المانحين لن يقدموا مساعدات للسودان الا بعد تنصيب حكومة مدنية ذات مصداقية؛ واضافا إن السودان سيحتاج الي مساندة الأسرة الدولية الكاملة للخروج من أزمته الاقتصادية.

وكان مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية؛ تيبور ناجي؛ قال "أن المجلس العسكري لم يشكل ليحكم السودان؛ بل ليشارك في الانتقال الى حكومة بقيادة مدنية"؛ وحث الطرفين بالعودة الى طاولة المفاوضات من اجل الوصول الى اتفاق عاجل.

وجاء في التصريح ان البعض داخل الجيش السوداني يعتقدون ان بامكانهم المماطلة والتباطؤ المتعمد في المفاوضات؛ وعلى الولايات المتحدة ومعها المجموعة الدولية يتعين عليهما ألا يسمحا بمثل هذه التكتيكات لتعطيل المجهود من أجل إصلاحات ديموقراطية بقيادة مدنية.

وحذر من أي عنف او تقويض لحقوق الشعب السوداني في التظاهر السلمي والتعبير أو الوقوف متحدين من أجل حكومة مدنية تقود الفترة الانتقالية.

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واكد التصريح ان الولايات المتحدة ستدين مثل هذه الممارسات وستقع تبعاتها ومسؤلياتها بالكامل علي الجيش والاجهزة الامنية.

وأشار الى إن التوتر يزداد في السودان ومع مرور كل يوم يتشبث فيه العسكريون بالسلطة يظهرون أكثر مثل النظام السابق الذي ادعون أنهم أطاحوا به؛ وتتزايد مخاطر عدم الإستقرار؛ ودعا المجلس العسكري ان يوقف فورا أي وكل تهديدات للمتظاهرين المدنيين وقياداتهم.

التصريح وقع عليه عضو مجلس النواب جيمس ماكغفرن ( ديموقراطي من ولاية ماساتوشيتس ) رئيس لجنة اللوائح، وزميله توم لانتوس الرئيس الثاني في اللجنة البرلمانية المشتركة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي الخاصة بحقوق الانسان.