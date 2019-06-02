البحرين: موقف قطر يكشف أنها أصبحت مرتهنة وتستنجد بالوسطاء

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أن تحفظ قطر على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفا جدا. وأضاف آل خليفة، حسبما أفادت فضتئية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، أن موقفها يكشف أن الدوحة أصبحت مرتهنة وتستنجد بالوسطاء.

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