حزب الامة يدعو "العسكري" لإستئناف المفاوضات وتجاوز حالة الاحتقان في البلاد

دعا حزب الامة القومي؛ برئاسة الامام الصادق المهدي؛ المجلس العسكري الانتقالي؛ الى استئناف المفاوضات؛ وناشد شركاءه في اعلان قوى الحرية والتغيير الى عدم المغالاة التي تغذي الثورة المضادة والحفاظ على مكتسبات الثورة؛ وتجاوز حالة الاحتقان الحادة التي تعيشها البلاد.

وأعلن حزب الأمة الامة القومي؛ في بيان اليوم الاحد؛ رفضه بشدة أي محاولات متهورة من قبل المجلس العسكري لفض الاعتصام بالقوة.

وقال أنه لا بديـل عن التفاوض بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير؛ لتجاوز الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي تهدد كيان وحدة الوطن والشعب.

Advertisements

وجدد حزب الامة مقترحه بتشكيل مرجعية قيادية واحدة لكل قوى الحرية والتغيير؛ وأخري تنفيذية يتم التوافق عليهما لإدارة الفترة الإنتقالية، وذلك لإحداث اختراق في العملية السياسية التفاوضية الجارية.

وأشار الامة الى أن البلاد تعيش إحتقانا سياسيا حادا؛ وأدى هذا التوتر إلى أحداث عنف سقط على إثرها ضحايا في شارع النيل جوار منطقة الاعتصام.

كان قد سقط قتيلان واصيب 9 اخرون بالرصاص الحي امس في حملة امنية نفذتها قوات من الجيش السوداني والدعم السريع لازالة ما اسمته بالظواهر السالبة بشارع النيل المتاخم لساحة الاعتصام بالقرب من قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.