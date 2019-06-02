قتيلان و24 مصاباً بينهم صحافي بثلاثة انفجارات في أفغانستان

قتل شخصان وأصيب 24 آخرون بينهم صحافي أفغاني بجروح الأحد، في ثلاثة انفجارات متتالية في كابول، على ما أعلنت السلطات.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: "عند الساعة 07,50 وقع انفجار أول لقنبلة لاصقة وضعت تحت حافلة".

وأضاف: "بعد ذلك بعشرين دقيقة، انفجرت قنبلتان أخريان في المنطقة ذاتها"، بعد أن هرعت قوات الأمن والنجدة إلىالمكان.

وأوضح المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز أن الحافلة كانت تنقل طلبة.

وكانت معطيات اولية سابقة أشارت إلى أنها تنقل "مسؤولين في جامعة كابول".

وتبنى تنظيم داعش عبر موقع تيليغرام، الاعتداء الثلاثي.

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وبحسب آخر حصيلة للمتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار، فقد قتل شخصان وأصيب 24 بينهم خمسة من عناصر الامن وصحافي وصل إلى المكان عند وقوع الانفجار الاول.

وكانت حصيلة سابقة أشارت الى سقوط قتيل و17 جريحاً.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إصابة الصحافي في ساقه.

والعام الفائت، قتل تسعة صحافيين من بينهم مدير التصوير في مكتب وكالة فرانس برس شاه مراي في تفجير إثر توجههم لتغطية وقائع انفجار أول.

وبعد ظهر الأحد، أصابت قنبلة لاصقة وضعت في سيارة للجنة الانتخابية المستقلة، ثلاثة أشخاص غرب كابول.

وندد الرئيس الأفغاني في بيان بالاعتداءات.