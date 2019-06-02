وزراء دفاع اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية يدعون بيونج يانج لنزع السلاح النووي

حث وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي، حيث لا تزال المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج متوقفة عقب قمة زعيمي البلدين في أواخر فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمع بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو، والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، ونظيرهما الياباني تاكيشي إيوايا، والذي عقد في سنغافورة على هامش قمة الأمن في آسيا والمعروف باسم حوار شانجريلا.

وذكرت صحيفة (نيكاي) اليابانية أنه يبدو أن الدول الثلاث فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كيفية التعامل مع إطلاق بيونج يانج لصواريخ قصيرة المدى مؤخرًا.

وتعهد قادة الدفاع - في بيان مشترك - بتعاون بلادهم لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إخلاء شبه كامل من الأسلحة النووية والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وتجمع وزراء الدفاع الثلاثة لأول مرة منذ أن أطلقت كوريا الشمالية قذائف بدت وكأنها صواريخ باليستية قصيرة المدى يومي 4 و9 مايو الماضي.