وفاة الشاب عبدالباسط اثر تعرضه لإصابة بالرصاص الحي في الرأس بعد دخوله العناية المكثفة

ارتقت روح الشهيد العشريني عبدالباسط عبدالله عيسى، تعرض لإصابة بالرصاص الحي في الرأس، بعد دخوله العناية المكثفة.

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الرحمة والمغفرة للشهيد وعاجل الشفاء للجرحى وبحسب الجريدة قالت اللجنة في بيان أمس، إن إطلاق النار نجم عنه إصابة طفل عمره 17 سنة، برصاصة في الرأس، ووصفت الحالة بالحرجة لأن الرصاصة غير مستقرة، والمصاب منوم بالعناية المكثفة، إصابة طفل 17سنة بطلق في البطن، إصابة عشريني برصاص في الرجل، إصابة شاب 18 سنة برصاصة في الرجل، بجانب 3 إصابات بعقب البندقية، إحداها في اليد، والثانية في الكتف والثالثة في الرجل.

كما أصيبت طفلة 15سنة بحديدة في الرجل، وطفل آخر طفل 12 سنة بحديدة في الرجل، وأصيب عشريني في الرجل، ودهست مركبة تتبع لقوات نظامية أربعيني في الرجل … أوضحت الشرطة في تعميم صحفي أمس، أن مجموعة مكونة من خمسة أفراد أحدهم شرطي واثنان نظاميان بالمعاش واثنان من المدنيين احتالت منتصف النهار على تاجر بسوق البصل شرق استاد الهلال بأم درمان بحجة أنهم من موظفي ديوان الضرائب

الخرطوم (أخبار الخليج 365)