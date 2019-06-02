حميدتي: نحن مع الحكومة المدنية ولكن بمشاركة كل الشعب

التاريخ: 02-يونيو-2019
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قطع نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بأـن الحكومة المدنية التي تطالب بها بعض القوى السياسية، يسعون لقيامها، لكن وفق القانون بمشاركة كل الشعب السوداني، وأكد أنهم، في المجلس العسكري قدر المسؤولية ولن يفرطوا في استقرار السودان.
وبحسب الشروق حذّر دقلو، خلال مخاطبته يوم السبت الإفطار الرمضاني الذي نظمه المجلس الأعلى لقبائل رفاعة الكبرى وخلاوى همشكوريب والجميلاب بالساحة الخضراء، بأنه لا كبير على القانون لأي شخص يخطئ، منوهاً إلى أن المخطط الممنهج ضد قوات “الدعم السريع” وقائدها لا يخيفنا وأننا كشفنا مخططهم.
وأشاد حميدتي، بدور المشايخ ونظار قبائل رفاعة في دعمهم ومساندتهم للمجلس العسكري.
وتحدث في حفل الإفطار الشيخ عبد الباقي البصيري ناظر عموم قبائل رفاعة الكبرى، والشيخ سليمان بيتاي، رئيس مجلس قبائل رفاعة، وشيخ خلاوى همشكوريب، مشيدين بالمجلس العسكري وبدوره في حفظ واستقرار البلاد مؤكدين وقوفهم ودعمهم للمجلس العسكري الانتقالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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