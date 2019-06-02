أكثر من 7 ملايين جنيه حصيلة زكاة دار السلام

بلغ إجمالي حصيلة جباية مكتب زكاة محلية دار السلام بولاية شمال دارفور في الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2019، مبلغ 7 ملايين و 344 ألفاً و473 جنيهاً بنسبة أداء بلغت 264% للعام 2019.

وقال مدير مكتب زكاة محلية دار السلام، إسحاق بشر عبدالرسول، إن الحصيلة الفعلية لزكاة الزروع بلغت 4 ملايين و 72 ألفاً و165 جنيهاً بنسبة 330%. وعزا ذلك للموسم الزراعي الجيد بجانب تنفيذ الخطة المحكمة التي تمت من خلالها مشاركة العمالة الموسمية واللجان المساندة للمكتب، بالإضافة إلى إحكام الرقابة والمتابعة للبوابات العابرة بمختلف أنحاء المحلية.

ويحسب الشروق أوضح بشر بحسب وكالة السودان للأنباء، أن الحصيلة الفعلية لوعاء الأنعام بلغت 3 ملايين و 137 ألفاً و750 جنيهاً بنسبة أداء 243% للعام كاملاً، وذلك نسبة لتوفر المياه والمرعى وطبيعة المنطقة، حيث أفضت تلك العوامل مجتمعة إلى مكوث الماشية لأطول فترة مكنت فرق عمل نفرة الجباية من سهولة الحركة والتحصيل،

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وقال إن إدارته لم تتمكن من العمل في وعاء عروض التجارة بالصورة المطلوبة حيث بلغ التحصيل فيه 80 ألفاً و407 جنيهات بنسبة بلغت 80%، نظراً لقلة الكادر العامل وانشغاله بنفرة جباية وعائي الزروع والأنعام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)