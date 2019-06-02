تفاصيل جديدة في قضية اغتصاب طفل بالصالحة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فرغت النيابة من تحرياتها حول مقتل واغتصاب طفل بضاحية الصالحة بأم درمان ووضعت ملف القضية أمام محكمة الأسرة والطفل.

ووفقاً لتفاصيل قضية الاتهام بأن المتهم كان قد تم توقيفه بتهمة اغتصاب طفل وقتله بضربه بحجر على رأسه حيث اتضح لاحقاً أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي حسب صحيفة المجهر. المادة السابقة عاجل … وفاة الشاب العشريني الذي اصيب بشارع النيل بالامس…. المقالة القادمة وزير الدفاع الصيني محذرا من “كارثة” مع أمريكا: سنقاتل حتى النهاية

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