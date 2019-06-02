شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ارتقت روح الشهيد العشريني عبدالباسط عبدالله عيسى، اثر تعرضه لإصابة بالرصاص الحي في الرأس، بشارع النيل جراء اطلاق للنار من قبل القوات النظامية، وقد كانت اصابته خطيرة تم من خلالها نقله الى العناية المكثفة.

له الرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء….

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل … وفاة الشاب العشريني الذي اصيب بشارع النيل بالامس…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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