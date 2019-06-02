خالد هيدان مدربًا للخرطوم الوطني

الخليج 365 :

أعلن نادي الخرطوم الوطني تعاقده مع المدرب المغربي خالد هيدان لتولي المهمة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة خلفًا للغاني برينسيس.

وقال خالد هيدان في تصريحٍ مقتضبٍ لـ”باج نيوز” إنّه إكمل اتفاقه مع الخرطوم الوطني، وسيبدأ مهمته ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأعرب هيدان عن سعادته بتدريب الخرطوم الوطني، مشيرًا إلى أنّه فريق كبير وسيعمل على تقديم الإضافة المرجوة في المرحلة المقبلة.

يشار إلى أنّ هيدان أعلن إنهاء عقده مع حي العرب بورتسودان بالتراضي.