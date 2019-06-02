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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
(1)
> هذا حوار غنائي افتراضي مع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو (حميدتي).
(2)
> س: كيف يمكن أن نصف الموقع الذي توجد فيه الآن..باعتبارك الرجل الثاني في الدولة أول الأول مظلل؟.
> ج: أنت يا قلبي المتيم كنت خالي كنت نايم ما رأيت سهد الليالي.
(3)
> س: هل يمكن القول إنه لم يكن هناك تخطيط او طموح للوصول لهذا المنصب؟..وتلك المكانة الرفيعة التي بلغتها الآن؟.
> ج :
جيت لقيت باب الغرام فاتح ودخلت
ومن شراب الريد يا مسكين نهلت
إبتديت يا قلبي تعشق وانشغلت
كنت جاهل والعشق ظنيتو ساهل
إلا يا ريتك عرفت وما جهلت
(4)
> س: هل يمكن أن يسلم المجلس العسكري الحكومة للمدنيين؟.
> ج: لو مني مستني الملام..يا سلام عليك يا سلام!!.
(5)
> س: ماذا تقول لقوى إعلان الحرية والتغيير؟.
> ج: بتمر بي من غير كلام..ولا حتى بتقول السلام.
(6)
> س: وماذا تقول لعبد الحي يوسف؟.
> ج: يا حبيبي نحن اتلاقينا مرة..في خيالي وفي حياتي ألف مرة.
(7)
> س: أغنية لا تفضل أن تسمعها؟.
> ج: يا المصيرك تنجرح بالسلاح البيهو مرة جرحتني.
(8)
> س: ما هي الرسالة التي يمكن أن توجهها للرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير؟.
> ج: ما قلنا ليك الحب طريق قاسي وصعيب من أوله..ما رضيت كلامنا وجيت براك هو دا العذاب اتحملو.
(9)
> س: وماذا تقول لصلاح قوش؟.
> ج: قلنا ما ممكن تسافر..لو تسافر دون رضانا.. نحن نشقى العمر كلو.
(10)
> س: ما هي الورقة التي سوف يقدمها البرهان رئيس المجلس العسكري في السعودية؟.
> ج: المشكلة..وروني حل للمشكلة.
(11)
> س: لم تكتسبوا بعد ثقة الشعب السوداني؟.
> ج: لسه بيناتنا المسافة!!.
(12)
> س: ماذا بعد 51 يوماً في السلطة؟.
> ج: قلنا مصيرنا يوم نوصل خيالك ما وصلناه.
(13)
> س: بنك السودان المركزي؟.
> ج: حسابي معاك بقى كله كسور.
(14)
> س: طه الحسين؟.
> ج: بخاف أسألك عليك الناس.
(15)
> س: الصادق المهدي؟.
> ج: وأصبحنا رغم البين روح واحدة في جسدين.
(16)
> س: علي عثمان محمد طه؟.
> ج: بقيت ما زي زمان.
(17)
> س: كلمة أخيرة من المجلس العسكري؟.
> ج: أفارقكم ..أودعكم ..لا لا ما بقدر..دموع بتغطي عينيا.
كانت هذه تفاصيل خبر حوار غنائي خاص مع حميدتي!!.. بقلم محمد عبد الماجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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