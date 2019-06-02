حوار غنائي خاص مع حميدتي!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

> هذا حوار غنائي افتراضي مع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو (حميدتي).

(2)

> س: كيف يمكن أن نصف الموقع الذي توجد فيه الآن..باعتبارك الرجل الثاني في الدولة أول الأول مظلل؟.

> ج: أنت يا قلبي المتيم كنت خالي كنت نايم ما رأيت سهد الليالي.

(3)

> س: هل يمكن القول إنه لم يكن هناك تخطيط او طموح للوصول لهذا المنصب؟..وتلك المكانة الرفيعة التي بلغتها الآن؟.

> ج :

جيت لقيت باب الغرام فاتح ودخلت

ومن شراب الريد يا مسكين نهلت

إبتديت يا قلبي تعشق وانشغلت

كنت جاهل والعشق ظنيتو ساهل

إلا يا ريتك عرفت وما جهلت

(4)

> س: هل يمكن أن يسلم المجلس العسكري الحكومة للمدنيين؟.

> ج: لو مني مستني الملام..يا سلام عليك يا سلام!!.

(5)

> س: ماذا تقول لقوى إعلان الحرية والتغيير؟.

> ج: بتمر بي من غير كلام..ولا حتى بتقول السلام.

(6)

> س: وماذا تقول لعبد الحي يوسف؟.

> ج: يا حبيبي نحن اتلاقينا مرة..في خيالي وفي حياتي ألف مرة.

(7)

> س: أغنية لا تفضل أن تسمعها؟.

> ج: يا المصيرك تنجرح بالسلاح البيهو مرة جرحتني.

(8)

> س: ما هي الرسالة التي يمكن أن توجهها للرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير؟.

> ج: ما قلنا ليك الحب طريق قاسي وصعيب من أوله..ما رضيت كلامنا وجيت براك هو دا العذاب اتحملو.

(9)

> س: وماذا تقول لصلاح قوش؟.

> ج: قلنا ما ممكن تسافر..لو تسافر دون رضانا.. نحن نشقى العمر كلو.

(10)

> س: ما هي الورقة التي سوف يقدمها البرهان رئيس المجلس العسكري في السعودية؟.

> ج: المشكلة..وروني حل للمشكلة.

(11)

> س: لم تكتسبوا بعد ثقة الشعب السوداني؟.

> ج: لسه بيناتنا المسافة!!.

(12)

> س: ماذا بعد 51 يوماً في السلطة؟.

> ج: قلنا مصيرنا يوم نوصل خيالك ما وصلناه.

(13)

> س: بنك السودان المركزي؟.

> ج: حسابي معاك بقى كله كسور.

(14)

> س: طه الحسين؟.

> ج: بخاف أسألك عليك الناس.

(15)

> س: الصادق المهدي؟.

> ج: وأصبحنا رغم البين روح واحدة في جسدين.

(16)

> س: علي عثمان محمد طه؟.

> ج: بقيت ما زي زمان.

(17)

> س: كلمة أخيرة من المجلس العسكري؟.

> ج: أفارقكم ..أودعكم ..لا لا ما بقدر..دموع بتغطي عينيا.