القمة الإسلامية: ندعم خيار الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله

وأهاب البيان الختامي للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي بجميع الأطراف السودانية بمواصلة الحوار البناء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
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