أخبار لا تفوتك| دعوات هامة للمعارضة.. وهذا شرط تسليم السلطة للمدنيين (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



المعارضة السودانية تدعو إلى صلاة العيد في ساحات الاحتجاجات

يشهد السودان أوضاعًا مضطربة، بعد فشل المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، حول تشكيل الحكومة المدنية، وبينما تعرض المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للجيش للعنف، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى استمرار الاحتجاجات، وأداء صلاة العيد في الشوارع والساحات.

وردًا على تعرض المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، وفشل المفاوضات مع المجلس العسكري، دعت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات من أجل تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، إلى استمرار الاعتصام والاحتجاج، و"أداء صلاة عيد الفطر في ميادين الاعتصام بالعاصمة الخرطوم وبقية المدن الأخرى، في إطار الفعاليات الخاصة بالإضراب والعصيان المدني التي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مختلف قطاعات الدولة العامة والخاصة".

كما دعت قوى الحرية والتغيير، إلى "تنظيم عمل دعائي للتوعية للإضراب السياسي والعصيان المدني، واستمرار تسيير الحشود نحو أماكن الاعتصام، فيما أكدت تنظيمها حملة نظافة في محيط الاعتصام، من خلال تزيين الشوارع الرئيسية بالمدن بعلم السودان وصور الشهداء"، معلنة أن "الأربعاء المقبل سيشهد حملة إطلاق المليون "بالونة حرية"، فيما سيتم تنظيم ندوة سياسية بعنوان معايير اختيار الكفاءات الوطنية للحكومة، الخميس، فيما دعت للصلاة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة يوم الجمعة".

هذا ما إشترطه المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه لا يمانع في تسليم السلطة للمدنيين، مشترطا أن تكون الحكومة شاملة لكافة أطياف المجتمع السوداني.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، في الخرطوم، عن الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”.

حيث أوضح أن الجيش السوداني سيتصدى لأي فوضى في البلاد، وذلك بهدف تمكين أي حكومة مدنية مقبلة من العمل في بيئة وطنية ومسنودة بهيبة القانون.

وأعرب دقلو أن “أي شخص يخطيء يحاسب بالقانون ولا كبير عليه”.

مشيرا إلى أن ما اعتبره مخططا ممنهجا ضد قوات الدعم السريع وقائده، لا تخيفنا”، مشيرا إلى أن المجلس العسكري “كشف هذا المخطط”.

وثمن حميدتي دور قيادة المجلس العسكري وأعضائه في الفترة الراهنة، حيث وصفهم أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولن يفرطوا في استقرار السودان.

قتيل و10 مصابين في السودان في طلقات نارية قرب الاعتصام

قتل شخص وأصيب 10 آخرون في السودان السبت إثر "إطلاق القوات النظامية النار" قرب مقرّ الجيش في الخرطوم حيث يواصل الآلاف اعتصامهم، وفق ما قال أطباء قريبون من الحركة الاحتجاجية.

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ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بنقل السلطة إلى مدنيين من أجل تحقيق "انتقال ديموقراطي" بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة.

وأعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" في بيان وقوع "إصابات إثر إطلاق نار من قبل القوات النظامية في شارع النيل بالقرب من منطقة الاعتصام"، ونشرت أسماء الضحايا من دون أن تحدد ما إذا كانوا متظاهرين.

وأضاف البيان أنّ أحد الضحايا توفي "بعد دخوله العناية المكثفة إثر تعرّضه لإصابة بالرصاص الحي في الرأس".

وأصيب غالبية الضحايا بضربات بأعقاب البنادق أو بقضبان حديد، وفق البيان.

الحركة الشعبية: رئاسة "العسكري" للسيادي لا تعني عدم مدنية الحكومة

قالت الحركة الشعبية إنّ رئاسة المجلس العسكري لمجلس السيادة لا يعني أنّ الحكومة ليست مدنية، وإنّ ذلك دليل على التوافق عليها.

وأوضح الأمين العام للحركة الشعبية عبد العزيز أحمد دفع الله أنّ إشراك جميع القوى السياسية على المستوى التشريعي للحكم في الحكومة المدنية المقبلة يبقى ضرورة قصوى.

وأكّد دفع الله بحسب وكالة سونا للأنباء أنّ تواجد كلّ القوى السياسية يعزز من التراضي على دستور دائم وقانون للانتخابات والمفوضية.

وقال عبد العزيز أحمد إنّ المطالبة بحكومة مدنية بمشاركة كلّ الأحزاب السياسية يأتي من أجلّ القدرة على وصول لحكومة منتخبة حقيقية.

وكان الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد أمنّ على تشكيل مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية، ومجلس تشريعي على أن تستغرق المدة الانتقالية ثلاث سنوات.

وشمل الاتفاق بالإضافة إلى المجلس السيادي مجلس وزراء تنفيذيا بصلاحيات كاملة، ومجلسا تشريعيا تكون قوى الحرية والتغيير ممثلة فيه بنسبة 67%، في حين تعود النسبة المتبقية لأحزاب وقوى أخرى.