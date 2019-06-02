ما راي “حميدتي”: في الحكومة المدنية ؟!

حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”، من تشكيل حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية.

وقال إن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية، التي تشهد تصاعدا في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المطالبين بحكومة مدنية، سيكون نوعا من الفوضى.

وأضاف دقلو في تصريحات صحفية أثناء حفل إفطار، “ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني”.

وتابع قائلا: “سنحسم أي فوضى في البلاد لأجل أن تكون الحكومة المدنية المقبلة وطنية وتحكم بهيبة القانون، لكن حكومة مدنية بالأوضاع الحالية ستكون فوضى”.

وأفاد حميدتي بأن “هناك من يقولون إن المجلس العسكري ضعيف، لكن هناك ضغط من الجماهير، وأقول سنحسم أي فوضى بالقانون، وأي خطوة تمت لوقف حياة الناس سنحسمها بالقانون”.