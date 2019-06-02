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نتنياهو يقيل وزيري العدل والتعليم في حكومة تسيير الأعمال

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أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزيري العدل والتعليم في حكومته لتسيير الأعمال، فيما يجري التحضير لانتخابات جديدة للكنيست في سبتمبر/ أيلول المقبل بعد فشل الاتفاق بين الأحزاب على تشكيل حكومة ائتلافية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، "أقال رئيس الوزراء نتنياهو وزيري العدل إيليت شاكيد والتعليم نفتالي بينيت".

وكان الوزيران قد استمرا بمنصبيهما رغم خسارة حزبهما، اليمين الجديد، في تحقيق الحد الأدنى من الأصوات للتمثيل في الكنيست.
وكان الكنيست الإسرائيلي صوت، الخميس الماضي، على حل نفسه وإعلان انتخابات مبكرة أوائل الخريف المقبل.

وجاء ذلك عقب فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الاتفاق مع الأحزاب اليمينية من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، حيث اصطدمت جهوده بخلافات بين حلفائه حول سن قانون يلزم الشبان المتدينين المتزمتين بالخدمة العسكرية، ومطالب حليفه الأساسي أفيغدور ليبرمان الذي يمثل حزبه اليهود المتحدرين من الاتحاد السوفياتي، والتي اعتبرها نتنياهو مبالغا فيها.

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