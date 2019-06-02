نتنياهو يقيل وزيري العدل والتعليم في حكومة تسيير الأعمال

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، "أقال رئيس الوزراء نتنياهو وزيري العدل إيليت شاكيد والتعليم نفتالي بينيت".
وكان الوزيران قد استمرا بمنصبيهما رغم خسارة حزبهما، اليمين الجديد، في تحقيق الحد الأدنى من الأصوات للتمثيل في الكنيست.
وكان الكنيست الإسرائيلي صوت، الخميس الماضي، على حل نفسه وإعلان انتخابات مبكرة أوائل الخريف المقبل.
وجاء ذلك عقب فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الاتفاق مع الأحزاب اليمينية من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، حيث اصطدمت جهوده بخلافات بين حلفائه حول سن قانون يلزم الشبان المتدينين المتزمتين بالخدمة العسكرية، ومطالب حليفه الأساسي أفيغدور ليبرمان الذي يمثل حزبه اليهود المتحدرين من الاتحاد السوفياتي، والتي اعتبرها نتنياهو مبالغا فيها.
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