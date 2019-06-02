القوات اليمنية المشتركة تقصف مواقع حوثية في محافظة إب جنوبي اليمن

أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الأحد، بأن قوات المقاومة المشتركة والحزام الأمني، شنت قصفا مدفعيا على عدد من مواقع ميليشيات الحوثي، في شمال وغرب محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن "قوات المقاومة المشتركة قصفت أهدافا حوثية شمال منطقة "الريبي" وأطراف منطقة "باجة" بمدينة حجر.

وأضافت أن القوات المشتركة أخلت منازل المواطنين والأحياء السكنية في غرب منطقة شخب من بقايا ثكنات المليشيات الحوثية، فيما تتواصل العمليات العسكرية، لتطهير المناطق من أكثر من جهة.

بدورها، قطعت الميليشيات الحوثية خط (قعطبة - إب) والطرق الفرعية التي تمر منها الشاحنات عبر منطقة "العود"، بين محافظتي إب والضالع، لتمنع بذلك حركة المرور في هذا الخط الحيوي، كما نفذت حملات اعتداء واختطاف في منطقتي "سليم" و"الفاخر" بحق مواطنين، بذريعة التعاون مع المقاومة.