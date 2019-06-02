30 مليون يورو من الاتحاد الأوربي لدعم التعليم في جنوب السودان

أعلن الاتحاد الأوروبي عن ثلاثين مليون يورو ، لدعم جهود تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين المتضررين من الحرب في جنوب السودان ، ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم دول القرن الأفريقي والذي يقدر بـ 99. 5 مليون يورو.

و خصص الاتحاد الأوروبي 15 مليون يورو لدعم قطاع التعليم الإبتدائي والثانوي في المناطق الريفية و 15 مليون يورو لتقديم الخدمات الصحة والتغذية خاصة للنساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة.

وقال نيفين ميكيكا ، مفوض التعاون الدولي والتنمية ، إن الاتحاد صادق على ما يقارب 100 مليون يورو لدعم الشرائح الضعيفة ، والمساهمة في السلام والاستقرار.

ورحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي في جوبا ، سينيد والش ، بقرار المصادقة على الأموال لمساعدة المحتاجين في جنوب السودان ، مبينة إن الاتحاد الأوروبي يضع الصحة والتعليم في الاولوية.

وستستفيد من هذه الأموال المخصصة للقرن الأفريقي إقليم دارفور بالسودان ومنطقة قمبيلا بإثيوبيا ، ومنطقة البحيرات الكبرى التي تغطي ، أوغندا ، وبورندي ، وتنزانيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية.