(كولمبيا).. تفاصيل حصار محكم على شارع النيل

تزايدت حوادث الاعتداءات على المواطنين ونهبهم بشارع النيل تحديداً اسفل كبرى النيل الازرق في الايام الماضية، ووقعت عدة حوادث حتى اصبحت ظاهرة خطيرة ومؤشراً سالباً لبوادر انفلات امنى تشهده العاصمة، مما حدا بلجنة امن ولاية الخرطوم لوضع خطة امنية محكمة للقضاء على تلك الظاهرة، وذلك بعد توجيهات اصدرها المجلس العسكرى للتعامل مع كل الظواهر الخارجة عن اطار القانون.



وبعد ان اكدت لجان الاعتصام ان ما يحدث يقع خارج اطار حدود الاعتصام والقت باللائمة على المجلس العسكرى لعدم تعامله معها مباشرة، كانت الاشارة خضراء امام تطبيق الخطة التأمينية، وفى صبيحة امس اصدرت لجنة العمليات الميدانية تعميماً جاء فيه الآتى: (تنفيذاً لحملة (كولمبيا لا تمثلنا) تقرر اغلاق كافة المنافذ بشارع النيل المؤدية الى الحراك اعتبارا من اليوم السبت اغلاقاً نهائياً)، واثر ذلك قامت قوات مشتركة من الشرطة العسكرية والاستخبارات والدعم السريع وقوات الشرطة، باقتحام شارع النيل تحديداً منطقة (كولمبيا) التى تنتشر فيها تجارة الخمور والمخدرات، وشهدت العديد من حوادث القتل والنهب والاعتداءات على المواطنين والمركبات النظامية.



وحسب الخطة فإن الشرطة اوكلت لها مهمة تأمين كبرى المك نمر من ناحية بحرى ومن ناحية الخرطوم وتأمين المنطقة المحيطة اسفل كبرى المك نمر قبالة بحرى، بينما اوكلت للدعم السريع والجيش مهمة مداهمة منطقة (كولمبيا)، وتمت مداهمة عنيفة مصحوبة باطلاق اعيرة نارية ومطاردة جميع المنتشرين بالمنطقة رغم محاولات عدد من المنتشرين الاعتداء على القوة المداهمة، وتم فض الترس الاول لكولمبيا، ومازالت القوات توالي عملها، وستعلن نتائج الحملات خلال الساعات القادمة.

وقبيل ايام شهد اسفل كبرى النيل الازرق بشارع النيل حادثة اعتداء على حافلة كانت تقل مجموعة من الصحافيين كانوا فى طريق عودتهم من تغطية صحفية، وسبقت تلك الحادثة عدة حوادث ابرزها الاعتداء على عربة ضابط برتبة العميد شرطة وتهشيم سيارته ونهب هاتفه، بجانب الاعتداء على دورية شرطية اثناء عبورها بالمنطقة، وايضاً الاعتداء على سيارة بداخلها سيدتان مما ادى لتهشيم زجاج سيارتهما واصابة احداهما اصابة بالغة جراء تعرضها للاعتداء.