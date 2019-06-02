الرئيس العراقي يدعو إلى تأسيس نظام إقليمي مستقر

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن موقف بلاده تجاه أزمات المنطقة نابع من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا، داعيا إلى تأسيس نظام إقليمي مستقر مبني على منظومة الأمن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقالت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن برهم صالح استقبل في قصر السلام ب‍بغداد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق جوي هود، مبينة أن اللقاء تناول مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

وأكد صالح، وفقا للبيان، حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الأزمات في المنطقة، والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور، مبينا أهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة.