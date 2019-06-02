المعارضة السودانية تدعو إلى صلاة العيد في ساحات الاحتجاجات

يشهد السودان أوضاعًا مضطربة، بعد فشل المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، حول تشكيل الحكومة المدنية، وبينما تعرض المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للجيش للعنف، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى استمرار الاحتجاجات، وأداء صلاة العيد في الشوارع والساحات.

وردًا على تعرض المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، وفشل المفاوضات مع المجلس العسكري، دعت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات من أجل تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، إلى استمرار الاعتصام والاحتجاج، و"أداء صلاة عيد الفطر في ميادين الاعتصام بالعاصمة الخرطوم وبقية المدن الأخرى، في إطار الفعاليات الخاصة بالإضراب والعصيان المدني التي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مختلف قطاعات الدولة العامة والخاصة".

كما دعت قوى الحرية والتغيير، إلى "تنظيم عمل دعائي للتوعية للإضراب السياسي والعصيان المدني، واستمرار تسيير الحشود نحو أماكن الاعتصام، فيما أكدت تنظيمها حملة نظافة في محيط الاعتصام، من خلال تزيين الشوارع الرئيسية بالمدن بعلم السودان وصور الشهداء"، معلنة أن "الأربعاء المقبل سيشهد حملة إطلاق المليون "بالونة حرية"، فيما سيتم تنظيم ندوة سياسية بعنوان معايير اختيار الكفاءات الوطنية للحكومة، الخميس، فيما دعت للصلاة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة يوم الجمعة".