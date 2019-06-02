ترامب ينفي وصفه لميغان ماركل بـ"الكريهة"

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تقارير وسائل الإعلام التي زعمت أنه وصف زوجة الأمير البريطاني هاري دوقة ساسكس ميغان بأنها "كريهة" بسبب تصريحاتها السابقة عنه. وغرد ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر" قائلا "لم أصف ميغان ماركل أبدًا بأنها "كريهة"، وأنها فعلة وسائل الإعلام الكاذبة… هل سوف تقوم (CNN) و(New York Times) وغيرها بتقديم الاعتذار؟ أشك بذلك!". وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية وعدد من وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى أن ترامب وصفت ميغان ماركل بأنها "كريهة" بسبب تصريحاتها السابقة عنه. وكانت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، تنتقد بشدة ترامب، قبل زواجها من الأمير هاري.

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