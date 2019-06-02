إيطاليا.. حالة ذعر في البندقية إثر اصطدام سفينة سياحية برصيف المرفأ (فيديو)

أثارت سفينة سياحية تعرضت لعطل في محركها رعبا كبيرا بين مرتادي ميناء بمدينة البندقية جنوب إيطاليا، بعد أن استمرت في التقدم والارتطام بكل ما يقابلها.
وارتطمت السفينة الضخمة "أم سي أس أوبرا"، اليوم الأحد، بأحد أرصفة الميناء قبل أن تدهس سفينة سياحية أخرى اعترضت طريقها، وسط صياح وذهول الأشخاص الذين شهدوا الحادثة.
وأكد مسؤولون في الميناء أن الحادثة وقعت بسبب عطل في المحرك، فيما أصيب أربعة أشخاص كانوا على متن السفينة الثانية بجروح خفيفة.
وتعرضت سفينة "أم سي أس أوبرا" لعطل كهربائي في محركها سنة 2011 أثناء رحلة في بحر البلطيق، واضطرت لإنزال 1800 مسافر في مدينة ستوكهولم، عوضا عن الاستمرار نحو وجهتها في مدينة سان بطرسبورغ.
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