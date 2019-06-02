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رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لـ”ابن سلمان”: لن أقف معكم ضد إيران

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل”، إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، رفض الوقوف إلى جانب ضد إيران.
وأضاف حساب “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”، في حديث جانبي غاضب مع سمو الامير ، لن اقف معكم ضد ايران ، هناك صدام دائم داخل الباكستان ، بين السنة والشيعة،واذا وقفت مع اي جانب سترتد علي داخليا واذا اردتني وسيط،سأعمل مافي وسعي لايقاف التصعيد.

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