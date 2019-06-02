دعم إجتماعي لأكثر من 35الف أُسرة بشمال كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قدمت وزارة المالية الاتحادية دعما اجتماعيا لادخال35الف و203اسرة تحت مظلة التامين الصحي بولاية شمال كردفان وذلك دعم الوزاره للعام 2019

وقالت الاستاذه ليلي حسين الطاهر ابو حجيل مسؤلة قسم البطاقة بفرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية في تصريح ل( سونا ) ان فترة مابعد عيد الفطر المبارك ستشهد اجتماعات مكثفه لوضع الترتيبات والاستعدادات حول كيفية توزيع هذا الدعم على الشرائح المستهدفة بكافة محليات الولاية المختلفة

وقالت ليلي ان هذا الدعم سيسهم في تغطية اكثر من 100 الف مواطن الى جانب زيادة نسبة التغطية السكانية

واشارت الي انه سيكون اضافة حقيقية لمشروعات التغطية الشاملة للعام 2020 والتي تمضي مشروعتها بصورة راسخة في كل المحاور المختلفة المادة السابقة مسؤول فلسطيني يكشف مخططا إسرائيليا خطيرا شمال الضفة الغربية المقالة القادمة 250 ألف متظاهر ينتظرون ترامب في العاصمة البريطانية لندن

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