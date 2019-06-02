دهس اربعيني بعربة تتبع لقوة نظامية بشارع النيل…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن وقوع عشرة إصابات وسط المعتصمين جراء إطلاق نار من قبل القوات النظامية في شارع النيل بالخرطوم بالقرب من مكان الاعتصام منها 2 في الرأس ودهس أربعيني في الرجل بمركبة تتبع لقوة نظامية.
وقالت اللجنة في بيان أمس، إن إطلاق النار نجم عنه إصابة طفل عمره 17 سنة، برصاصة في الرأس، ووصفت الحالة بالحرجة لأن الرصاصة غير مستقرة، والمصاب منوم بالعناية المكثفة، إصابة طفل 17سنة بطلق في البطن، إصابة عشريني برصاص في الرجل، إصابة شاب 18 سنة برصاصة في الرجل، بجانب 3 إصابات بعقب البندقية، إحداها في اليد، والثانية في الكتف والثالثة في الرجل، كما أصيبت طفلة 15سنة بحديدة في الرجل، وطفل آخر طفل 12 سنة بحديدة في الرجل، وأصيب عشريني في الرجل، ودهست مركبة تتبع لقوات نظامية أربعيني في الرجل.
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