عبد الله الأزرق ينفي أي علاقة له بقضية”فانيلة ميسي” للبشير

الخليج 365:

نفى سفير السودان بايرلندا عبد الله الأزرق أي علاقة له بالقضية الفاضحة والخاصة بإهداء نجم برشلونة ليونيل ميسي فانيلته إلى الرئيس المخلوع عمر البشير في الثامن والعشرين من يونيو من العام 2016.

وقال الأزرق في تصريحات لصحيفة التيار الصادرة اليوم”الأحد” إنّه لا علاقة له من قريب أو بعيد بما ورد.

وكانت القضية بحسب الصحيفة تفجّرت سابقًا، قد شوّهت صورة السودان بعد أنّ نفى ميسي علاقته بالشركة المزعومة.