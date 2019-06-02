قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عمرو شعبان، إن خطوة الخرطوم في استدعاء سفيرها من الدوحة تقرأ بالتأكيد مع خطوة إيقاف قناة الجزيرة وسحب ترخيصها من السودان، وهذا واضح من خطوة الاستدعاء وهى وسيلة احتجاج دبلوماسي من الخرطوم على اتجاه الدوحة من الثورة السودانية ولكن لا تريد أن تقفل جميع النوافذ أمام الدوحة.
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 أضاف شعبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سهام عبدالقادر بغرفة الأخبار على قناة “الغد”، أن هناك أزمة كبيرة بين الخرطوم والدوحة ولكنها مكتومة ولم تعلن عنها حتى الآن الخرطوم، وأن الدوحة عملت بشكل واضح على دعم فلول النظام السابق في السودان، ودعمت الإسلاميين لتوليهم الحكم في السودان، وانخراطهم في العمل السياسي السوداني مرة أخرى.
وأشار إلى أن السياسة الدبلوماسية الخارجية تحتاج إلى تعامل خاص من قبل الدولة وهذا هو ما أعلنته الخارجية السودانية في بيانها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. محلل سياسي: هناك أزمة كبيرة بين الخرطوم والدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.