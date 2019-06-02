من "جوهانسبرج".. منظمة "وقف الواقفين" ترسل دفعة مساعدات جديدة للشعب اليمني

دشنت منظمة وقف الواقفين الواقفين العالمية Gift of the Givers)،اليوم، في العاصمة الاقتصادية لجنوب افريقيا (جوهانسبرج)، إرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية المقدمة لبلادنا والبالغة 37 طنا والتي تقع ضمن 820 طنا تم ارسالها منذ شهر فبراير من هذا العام، وتحتوي على (أدوية، معقمات مياه، مواد غذائية وإيوائية بالإضافة إلى الملابس والاحذية)، حيث سيستفيد من هذه الشحنة 17400 أسرة في مختلف مناطق محافظة تعز ومراكز الخدمة المجتمعية في المحافظة، حيث تم حصر المستفيدين بواسطة برنامج العمل مقابل المال والذي يستفيد منه طلاب جامعة تعز.

وقد حضر السفير اليمني بالأصالة إلى جمهورية جنوب أفريقيا أحمد حسن، التدشين وتقدم بإسم أبناء الشعب اليمني بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين في المؤسسة على وقوفهم إلى جانب أبناء الشعب اليمني في محنته.

وقد تقدم نائب مدير منطقة الشرق الأوسط في المؤسسة أنس الحماطي، بالشكر لمعالي السفير وأعضاء الجالية اليمنية على حضورهم ومساعدتهم في تنفيذ مهامهم الإنسانية في بلادنا.

يذكر أن مؤسسة وقف الواقفين العالمية، هي أكبر مؤسسة إغاثة في القارة الافريقية من أصل جنوب أفريقي، وقد دشنت أعمالها في الجمهورية اليمنية منذ العام 2012م، وقد تنوعت مجالات عملها لتغطي معظم المجالات التي تلامس حياة الناس.