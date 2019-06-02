اليمن.. قصف مواقع حوثية في إب

وأفادت المصادر بقصف قوات المقاومة المشتركة أهدافا حوثية شمال منطقة "الريبي" وأطراف منطقة "باجة" بحجر.
وعملت القوات المشتركة على إخلاء منازل المواطنين والأحياء السكنية في غرب منطقة شخب (غرب قعطبة) من بقايا جيوب وثكنات المليشيات الحوثية، فيما تتواصل العمليات العسكرية، لتطهير المناطق والشعاب من أكثر من اتجاه صوب الفاخر.
وعملت القوات المشتركة على إخلاء منازل المواطنين والأحياء السكنية في غرب منطقة شخب (غرب قعطبة) من بقايا جيوب وثكنات المليشيات الحوثية، فيما تتواصل العمليات العسكرية، لتطهير المناطق والشعاب من أكثر من اتجاه صوب الفاخر.
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