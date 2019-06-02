اليمن.. قصف مواقع حوثية في إب

شنت قوات المقاومة المشتركة والحزام الأمني، قصفا مدفعيا على عدد من مواقع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في شمال وغرب محافظة الضالع، جنوبي اليمن، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأفادت المصادر بقصف قوات المقاومة المشتركة أهدافا حوثية شمال منطقة "الريبي" وأطراف منطقة "باجة" بحجر.

وعملت القوات المشتركة على إخلاء منازل المواطنين والأحياء السكنية في غرب منطقة شخب (غرب قعطبة) من بقايا جيوب وثكنات المليشيات الحوثية، فيما تتواصل العمليات العسكرية، لتطهير المناطق والشعاب من أكثر من اتجاه صوب الفاخر.

وعملت القوات المشتركة على إخلاء منازل المواطنين والأحياء السكنية في غرب منطقة شخب (غرب قعطبة) من بقايا جيوب وثكنات المليشيات الحوثية، فيما تتواصل العمليات العسكرية، لتطهير المناطق والشعاب من أكثر من اتجاه صوب الفاخر.