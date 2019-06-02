هذا ما إشترطه المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين

حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، في الخرطوم، عن الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”.
حيث أوضح أن الجيش السوداني سيتصدى لأي فوضى في البلاد، وذلك بهدف تمكين أي حكومة مدنية مقبلة من العمل في بيئة وطنية ومسنودة بهيبة القانون.
وأعرب دقلو أن “أي شخص يخطيء يحاسب بالقانون ولا كبير عليه”.
مشيرا إلى أن ما اعتبره مخططا ممنهجا ضد قوات الدعم السريع وقائده، لا تخيفنا”، مشيرا إلى أن المجلس العسكري “كشف هذا المخطط”.
وثمن حميدتي دور قيادة المجلس العسكري وأعضائه في الفترة الراهنة، حيث وصفهم أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولن يفرطوا في استقرار السودان.
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