الرئيس العراقي يدعو أمريكا للتخلي عن سياسة الحروب

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح، خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، جوي هود، في القصر الرئاسي، أكد "حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الأزمات في المنطقة، والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور".
كما أكد الرئيس العراقي "ضرورة تجنب العراق آثار الصراعات والأزمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار"، بالإضافة إلى "بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة".
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