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الرئيس العراقي يدعو أمريكا للتخلي عن سياسة الحروب

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دعا العراق، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني نهج الحوار وتجنب سياسة الحروب في تعاملها مع أزمات المنطقة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية تهديدات للمصالح الأمريكية تزعم واشنطن وقوف إيران وراءها.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح، خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، جوي هود، في القصر الرئاسي، أكد "حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الأزمات في المنطقة، والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور".

كما أكد الرئيس العراقي "ضرورة تجنب العراق آثار الصراعات والأزمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار"، بالإضافة إلى "بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة".

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