تويتر تعتذر عن تعليق حسابات فى الصين قبل ذكرى تيانانمين

وقالت تويتر فى بيان عبر حسابها المخصص لإعلان سياستها العامة أمس السبت إن "عددا من الحسابات" جرى تعليقها ضمن جهود لاستهداف حسابات تسىء استخدام منصتها.
وأضافت الشركة "بعض تلك الحسابات انخرط فى تعليقات بشأن الصين. لم تبلغ السلطات الصينية عنها بصور جماعية، بل إنه إجراء روتينى نقوم به من جانبنا".
ومضت تقول إنه فى بعض الأحيان "نقع فى أخطاء". وأضافت أن تويتر "تعترف بأى خطأ وتعمل على تصحيحه".
وجاء بيان تويتر ردا على رد الفعل الحاد من جانب المستخدمين على تعليق الحسابات. ومن بين المنتقدين السناتور الأمريكى ماركو روبيو الذى قال فى تغريدة إن تويتر تحولت إلى "رقيب (للحكومة) الصينية".
وتتزامن الذكرى السنوية لحملة ميدان تيانانمين الدامية، ضد محتجين طالبوا بالديمقراطية في 4 يونيو قبل 30 عاما، مع زيادة القيود التى تفرضها السلطات الصينية على حرية التعبير.
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