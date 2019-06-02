تفويج مليون شخص عبر (244) فوجاً للولايات

الخليج 365:

كشفت الإدارة العامة للمرور عن تفويج أكثر من مليون شخص عبر (244) فوجاً لكافة الولايات، وأعلنت أن التفويج العكسي سيكون عقب عطلة العيد مباشرة.

وجدد مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة حقوقي عادل محمد أحمد بشائر خلال الوقوف على سير مشروع تفويج المركبات السفرية بطريق الخرطوم – مدني حسب صحيفة الصيحة أمس، الحرص على حفظ أرواح وممتلكات المواطنين عبر الانتشار الواسع لمنسوبي المرور بكافة طرق المرور السريع تحقيقاً للسلامة المرورية، ودعا السائقين للالتزام الكامل بتوجيهات رجل المرور وعدم استخدام السرعة الزائدة التي تتسبب في حوادث مرورية يروح ضحيتها أبرياء، وأكد دعم رئاسة قوات الشرطة لكل برامج المرور التقنية التي تعنى بتحقيق السلامة المرورية، وأن يكون العام الحالي بلا حوادث.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة طارق عطا علي، اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لمشروع تفويج المركبات، وشدد على أن شرطة المرور تستهدف سلامتهم وضمان وصولهم بسلام.