العالقون بالطيران المدني يؤكدون عدم صرف مستحقاتهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع الفريق ركن محمد حمدان دقلو، في تنوير للعاملين بالطيران المدني عودة العالقين بسلطة الطيران المدني للعمل فورًا، وصرف مرتباتهم اعتبارًا من يناير 2019 وحتى مايو، وأعلن عن حافز 3 أشهر لكل العاملين من ضمنهم العالقين، ووجه بتكوين لجنة للمستحقات المتوقفة طيلة الخمس سنوات التي توقفت فيها مرتباتهم، وقال رئيس لجنة العالقين بالطيران المدني لـ(الجريدة) أمس، إنه منذ الإعلان يوم 22 مايو 2019 الموافق 17 رمضان، لم تصرف المرتبات أو القيام بأي إجراء للعمل كما تم التوجيه.